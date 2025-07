Malore fatale in stazione: nulla da fare per un 63enne

tragico epilogo

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 7

Malore fatale in stazione: non c'è stato nulla da fare per un uomo di 63enne.

Trovato in stazione, malore fatale

Tragedia questa mattina (lunedì 28 luglio 2025) a Sale Marasino. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 7 in codice rosso in prossimità della stazione ferroviaria. A ritrovare il corpo senza vita dell'uomo è stato un capotreno che ha subito allertato i soccorsi: ad intervenire sul posto un'automedica e un'ambulanza, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

La vittima

Si tratta di Felice Belli, classe 1962, residente a Pisogne di professione operaio. Pare stesse recandosi al lavoro.