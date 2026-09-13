Malore fatale a Fantecolo, frazione di Provaglio d’Iseo

L'allarme è scattato questa mattina, domenica 13 settembre: sul posto Carabinieri e l'eliambulanza

E’ successo verso le le 9,20 del mattino, oggi, domenica 13 settembre a Fantecolo, frazione di Provaglio d’Iseo, quando un uomo di 65 anni ha accusato un malore.

Malore fatale

Secondo quanto riportato da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, un sessantacinquenne residente a Fantecolo stava tagliando alberi d’ulivo nel suo terreno insieme alla moglie quando ha accusato un malore. Immediato l’arrivo dei soccorritori: ambulanza ed elisoccorso, sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Chiari. Purtroppo nonostante l’intervento dei sanitari non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto in seguito ad un arresto cardiaco.