Malore durante il laboratorio di teatro a scuola, attore 67enne in gravi condizioni

preoccupazione

Pierluigi Castelli è noto nella Bassa per essere stato il regista di molte rappresentazioni artistiche delle Quadre di Chiari

E' ricoverato in prognosi riservata al Policlinico San Marco dopo il malore accusato giovedì mattina durante un laboratorio teatrale nella scuola dell'infanzia "Angelo e Agnese Testa" di Boltiere. Le condizioni di Pierluigi Castelli, 67 anni, insegnante e attore di Caravaggio sono gravi.

Malore a scuola

E' successo tutto ieri mattina, 21 aprile, intorno alle 9.30. Castelli, per 20 anni insegnante a Palosco e direttore artistico nonché regista del gruppo teatrale "Arhat Teatro" di Caravaggio, si trovava alla scuola dell'infanzia "Angelo e Agnese Testa" di Boltiere dove teneva un laboratorio di teatro per i bambini. E proprio mentre si trovava con loro per l'attività si è sentito male. Giusto il tempo di manifestare il suo malessere e poi è caduto a terra, perdendo i sensi.

Il 67enne è molto conosciuto anche a Chiari, dove ha sempre condotto laboratori di teatro e per anni è stato il regista delle rappresentazioni storiche delle Quadre che si tengono sempre nella serata conclusiva in piazza Zanardelli.

Grave un 67enne

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto, in via Don Giulio Carminati, un'ambulanza della Croce bianca di Boltiere in codice rosso. I soccorritori lo hanno rianimato e una volta stabilizzato hanno subito disposto il trasferimento in codice rosso al Policlinico San Marco di Zingonia. A colpirlo, con tutta probabilità, un infarto. Le sue condizioni al momento restano gravi.