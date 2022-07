Malore alla guida, morto un 65enne a Paratico.

Malore

E' successo ieri sera, sabato 16 luglio, verso le 20 lungo la statale 469, sul ponte che separa Paratico da Sarnico. Un uomo alla guida di una Volvo ha accusato un malore ed è andato a schiantarsi contro una Tesla che proveniva dalla direzione opposta. L'o scontro sarebbe stato lieve, ma le condizioni del conducente della Volvo sono apparse immediatamente gravissime. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo era infatti privo di conoscenza: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Chiari, ma spirato poco dopo il ricovero.

Incidente

Sulle cause dell'incidente e de decesso dell'automobilista - un 65enne olandese in vacanza sul Sebino con la moglie - le forze dell'ordine non hanno dubbi: si è trattato di un malore. La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita dalla polizia locale di Paratico: per fare chiarezza sull'incidente gli agenti hanno visionato anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sarebbero stati proprio i filmati a confermare la testimonianza dell'uomo che era al volante della Tesla. L'automobilista aveva riferito di aver visto la Volvo - fuori controllo - sbandare e invadere l'opposta corsia senza poter far nulla per evitare la collisione.