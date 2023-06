Malore al parco, paura per un ciclista di Palazzolo sull'Oglio.

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (domenica 18 giugno 2023) a Corte Franca, un uomo di 58 anni ha accusato un malore mentre si trovava al parco.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 11 in via Seradina.

Secondo le informazioni raccolte l'uomo sarebbe andato in arresto cardiaco ma è stato prontamente soccorso, ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso. É stato effettuato il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore (erano presenti sul posto anche volontari di Protezione civile) che è presente nel parco (l'Amministrazione di Corte Franca grazie alla presenza dell'associazione Gianluca nel cuore è particolarmente sensibile a questo tema e ha cercato di rendere il paese "cardioprotetto"). Era cosciente ma non si hanno al momento notizie sulle sue condizioni. Sul posto oltre ai sanitari i carabinieri di Adro.

L'uomo è stato portato a Ome in codice rosso.