Malore a venti metri d’altezza e soccorso sul monte

Doppio intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi. Alle 14.45, su richiesta del 118, è stata inviata una squadra presso la Alfa Acciai di via San Polo a Brescia, per il soccorso di un operaio che a 20 metri di altezza ha avuto un malore. L’uomo, 49 anni, è stato trasportato in ambulanza, in codice giallo, alla Poliambulanza.

Soccorso sul monte Maddalena

Alle 15.45, invece, una squadra del comando Vigili del Fuoco di Brescia è stata inviata sul monte Maddalena per un soccorso persona. Sul posto anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L’infortunato è stato recuperato con l’elicottero del 118.