Malore a Pozzolengo: interviene l’elisoccorso

Sul posto i Carabinieri di Desenzano del Garda, 2 ambulanze ed elisoccorso per una persona colta da grave malore: la missione è in corso.

Grave malore

Poco dopo le 8.30, a Pozzolengo in località Rondotto, è partito l’allarme per una persona, di 45 anni, che ha accusato un grave malore. Sul posto sono repentinamente intervenuti i Carabinieri di Desenzano del Garda, 2 ambulanze e l’elisoccorso. La missione è partita in codice rosso e via via si sta normalizzando: sebbene risulti ancora in corso il codice è diventato giallo.