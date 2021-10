Malore a Iseo, scatta il codice rosso

Attimi di apprensione

Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Iseo e i Carabinieri della Compagnia di Iseo.

L'allarme è stato lanciato questa mattina (martedì 19 ottobre) in viale Repubblica.

Malore improvviso

Per cause ancora non precisate, un uomo di 73 anni ha accusato un malore intorno alle 10.40. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso.

Gli intervenuti

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Iseo. Allertati anche i soccorsi: sul posto sono giunte tempestivamente un'ambulanza della Croce Rossa di Iseo e un'automedica in codice rosso. La missione risulta essere tutt'ora in corso.

Seguono aggiornamenti