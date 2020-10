Malore in cascina a Dello, muore un uomo di 38 anni

Ha un malore in cascina e muore: è successo poco fa in via Cesare Battisti, nella cascina Betulla, a Dello.

Malore a Dello, muore un uomo

Ancora non è chiara la dinamica ma quello che è certo è che un uomo di 38 anni è morto a causa di un probabile malore poco fa in via Cesare Battisti a Dello, all’interno della cascina Betulla. Sul posto tutti i mezzi di soccorso: automedica, ambulanza e anche l’elisoccorso per tentare di salvare la vita all’uomo ma pare che ogni sforzo sia risultato vano.

Aggiornamento

Si tratta di Sandeep Singh, 38 anni, residente a Offlaga dove aveva appena preso casa e da 10 giorni aveva anche cambiato lavoro. In Italia da 20 anni, sposato e con tre figli, aveva detto ai suoi colleghi questo pomeriggio che non si sentiva bene. Purtroppo, mentre si stava cambiando d’abito, ha avuto un malore che non gli ha lasciato scampo. Una persona solare, dinamica, conosciuto da molti e affezionato collega per chi lavorava con lui, ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuto.