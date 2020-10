Mairano, genitori sotto il Comune: “Vogliamo lo scuolabus”

Cosa sta succedendo a Mairano con lo scuolabus? I genitori vogliono vederci chiaro e per questo, stamattina, hanno organizzato una protesta pacifica sotto il Comune per esprimere il loro disagio e confrontarsi con il sindaco Igor Zacchi.

Genitori sotto il Comune: “Vogliamo lo scuolabus”

Ad accendere gli animi dei genitori il fatto che il trasporto scolastico delle elementari dall’inizio delle lezioni ha subito una riduzione degli orari: da due giri a uno, mettendo in difficoltà la frazione di Pievedizio. Una situazione che avrebbe creato parecchie difficoltà a chi ha figli in età scolare, alcuni genitori hanno dovuto confermare la mensa perché “non c’è più un servizio di trasporto adeguato a tutte le esigenze”: e per risolvere questo problema ha preso vita una protesta pacifica sotto il Comune. All’appello non sono mancati anche Polizia Locale e Carabinieri, che hanno identificato i presenti e stanno vigilanti affinché siano rispettate tutte le norme anti covid.

Come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina una ventina di genitori si sono presentati alle porte del Municipio, assieme ai figli, per esprimere in silenzio e a distanza la difficoltà di dover far fronte con lo scuolabus ” ridotto”: due mamme sono state ricevute dal primo cittadino, che aveva espresso la sua disponibilità a un incontro, e ora in corso un colloqui per trovare un compromesso.