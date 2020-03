Mairano, addio alla storica tabaccaia Carla Cignacchi

Mairano ha perso una figura storica: si è spenta la tabaccaia Carla Cignacchi.

L’addio

Sono giorni di grande angoscia: il dolore, purtroppo, è toccato anche a Mairano, che ieri ha perso uno dei suoi storici punti di riferimento. La scomparsa di Carla, per tanti anni tabaccaia di professione e punto di riferimento del paese, ha sollevato una grande commozione nella comunità.

Non sarà possibile, per i mairanesi, salutarla come si deve, visto lo stato di emergenza vigente. Il cordoglio della cittadinanza è stato dunque affidato ai social, dove sono arrivati diversi messaggi d’addio. Carla è stata ricordata per il suo carattere accogliente, il suo accento che tradiva l’origine emiliana e la dolcezza che, anche nella malattia, non l’ha mai abbandonata.

