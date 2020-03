Maffoni scriverà una interrogazione sulla nota dell’Iss

Il 2 marzo l’Istituto Superiore di Sanità aveva scritto una nota tecnica raccomandando la chiusura e l’isolamento di Orzinuovi.

Interrogazione parlamentare

La nota dell’Iss è stata discussa da un Comitato tecnico scientifico al quale hanno partecipato, non solo il presidente dell’istituto, ma anche dirigenti, scienziati ed esperti. La nota, in cui si esaminava la situazione del contagio nel bresciano propendeva per istituire la zona rossa in alcuni Comuni tra cui Orzinuovi. Tale nota, che non è mai stata resa pubblica, è stata discussa, integrata il 5 marzo, ma mai applicata. Per questo il primo cittadino di Orzinuovi, Gianpietro Maffoni, che fin dall’inizio dell’epidemia aveva intuito la gravità della situazione e aveva chiesto misure più restrittive, vuole vederci chiaro. “Ho appreso di questa nota dagli organi di stampa – ha affermato il sindaco – Sto scrivendo una interrogazione parlamentare per capire cosa c’è di vero”.

