Addio ad Angelo Palazzi di Capriolo, per tutti “Polastri”.

Maestro norcino: la comunità piange il macellaio del paese

Capriolo piange lo storico macellaio del paese, un punto di riferimento indiscusso per tutta la comunità. Palazzi, da tutti conosciuto come “Polastri maceler”, si è spento ieri, il giorno di Pasquetta, a 87 anni. Classe 1933 (a luglio avrebbe spento 88 candeline), era considerato un vero maestro norcino. “Papà è cresciuto in una famiglia di norcini, da generazioni si tramandavano i segreti per fare il salame – ha ricordato il figlio Silvano, che tra le altre cose è presidente della Pro Loco di Capriolo – Una volta preparavano i salami nelle cascine, in inverno. Ma verso la fine degli anni ’70 abbiamo aperto insieme la macelleria di famiglia. Una grande soddisfazione, soprattutto per lui”. Palazzi lascia la moglie e i tre adorati figli.

Il funerale

Il feretro verrà portato nel pomeriggio nella casa del commiato del paese, mentre il funerale verrà celebrato giovedì pomeriggio, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Capriolo.