Madre e figlio bloccati sul sentiero tra Gardone Riviera e Toscolano, soccorsi dai Vigili del fuoco

il caso

Un lieto fine, ma l'episodio richiama l’attenzione sulla necessità di prepararsi adeguatamente prima di affrontare escursioni in zone montane

Bloccati su un sentiero impervio, al buio e senza più riferimenti, una madre e suo figlio hanno vissuto attimi di apprensione durante un’escursione sulle alture tra Gardone Riviera e Toscolano Maderno, prima di essere soccorsi dai Vigili del fuoco.

Madre e figlio bloccati sul sentiero tra Gardone Riviera e Toscolano

La chiamata è arrivata alle 22.30 di ieri, sabato 5 luglio: la sala operativa di Brescia è stata allertata dopo la segnalazione dei due escursionisti in difficoltà. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Salò. I soccorritori, grazie alla loro prontezza ed esperienza, sono riusciti a localizzare e raggiungere i due, riportandoli a valle in sicurezza. Nessuna conseguenza fisica per madre e figlio, solo un grande spavento.

L’episodio richiama l’attenzione sulla necessità di prepararsi adeguatamente prima di affrontare escursioni in zone montane e sul ruolo fondamentale delle squadre di soccorso, sempre pronte a intervenire per tutelare la sicurezza di chi frequenta ambienti naturali.