L'incendio è scoppiato all'esterno del ristorante e pizzeria Kebab ADue: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

I Vigili del fuoco questo pomeriggio, lunedì 30 marzo 2026, sono interventi a Maclodio per spegnere un incendio scoppiato all’esterno del ristorante e pizzeria Kebab ADue in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Maclodio, fiamme sul retro della pizzeria: bruciano bancali in legno, danni al locale

Stando alle prime informazioni le fiamme hanno divorato alcuni bancali in legno stipati all’esterno dell’attività, che in quel momento era chiusa. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, ma il rogo – seppur circoscritto – ha causato diversi danni all’ingresso sul retro del locale prima di essere spento dalle squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto. I proprietari dell’attività sono stati prontamente avvisati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile e della sezione operativa di Chiari, oltre ai militari della stazione locale per gli accertamenti e per chiarire cosa abbia innescato il fuoco.

L’episodio è avvenuto ad una settimana dall’incendio che, la sera tra il 22 e il 23 marzo, aveva divorato un autolavaggio di Lograto. Sul caso sono ancora in corso le indagini.