Machete e droga in auto, una denuncia a Chiari

Giravano in auto nel cuore della notte con un machete nascosto a bordo e dell’hashish addosso. A tradirli, però, è stato il loro atteggiamento: troppo nervoso per passare inosservato. È bastato questo ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari per decidere di fermare i tre giovani a bordo dell’auto, trovati in possesso di droga e di un machete.

E’ successo la notte tra giovedi e venerdì, durante l’attivita di controllo del territorio. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto il machete nella disponibilità di un 22enne residente in città, che è stato immediatamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di armi. Un altro passeggero, un 19enne sempre di Chiari, è stato invece trovato in possesso di una piccola quantità di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

“L’attenzione sul territorio resta alta – spiegano dal Comando dei Carabinieri di Chiari – Le attività di controllo notturno sono fondamentali per prevenire episodi di violenza e contrastare l’uso di droghe tra i più giovani”