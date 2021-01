Lutto per Maffezzoni, tra gli ultimi reduci e combattenti

Primo Maffezzoni, 98 anni, è scomparso ieri lasciando nel lutto non solo l’amata famiglia, ma l’intera comunità di Verolavecchia a lui molto affezionata.

Primo Maffezzoni

Primo Maffezzoni era molto noto in paese, non solo per la sua simpatia dirompente, ma per aver ricoperto con passione ed orgoglio il ruolo di presidente dell’associazione Reduci e combattenti dal 2010 al 2020. Determinato e deciso la sua tempra gli ha permesso di sopravvivere a numerose avventure in tempo di guerra combattendo nella 92° Fanteria nella IV Compagnia Mitragliere. Con Maffezzoni se ne va un esempio di forza ed impegno e un pezzo di storia del paese che merita, oggi più che mai, di essere ricordata.