Lutto per la scomparsa di Renato Pitozzi, per 39 anni alla guida della Us Padernese

Lutto per la scomparsa di Renato Pitozzi, storico ex presidente dell'Us Padernese (lo è stato per 39 anni), aveva 83 anni.

Cordoglio

Queste le parole con le quali il comune di Paderno Franciacorta ha annunciato la scomparsa del concittadino:

"È mancato ieri sera (mercoledì 29 giugno ndr) all’affetto dei propri cari e di tutta la Comunità padernese Renato Pitozzi. Tra i fondatori e per trentanove anni Presidente dell’Unione sportiva padernese.

Un grande presidente, sempre al lavoro, sempre al servizio con il temperamento di chi conduce ed il sorriso amorevole di chi lo fa con passione e convinzione.

Lo ricordiamo con stima e gratitudine.".

L'Us Padernese

"L’unione sportiva Padernese saluta il suo storico Presidente di cui resterà sempre vivo il ricordo per la sua generosità e la sua infinita passione. Renato ,sei stato guida e riferimento , il tuo insegnamento resterà sempre nei nostri cuori e il tuo esempio ci sarà sempre da monito. Un abbraccio a tutta la famiglia Pitozzi per la perdita del loro caro.".

L'ultimo saluto

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio (venerdì 1 luglio) alle 16.30 con partenza in auto dall'abitazione di via Trento. Proseguirà poi verso la parrocchiale e, successivamente, per il cimitero del paese.