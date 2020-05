Lutto nella Protezione Civile di Cazzago S.Martino: muore uno dei suoi fondatori. Carlo Troli aveva 65 anni.

Lutto nella Protezione Civile di Cazzago S.Martino: muore uno dei suoi fondatori

Cazzago San Martino piange un’altra colonna portante della sua comunità: è mancato questa mattina, all’età di 65 anni, Carlo Troli.

Era conosciuto dai più come “Lino” e fu tra i fondatori della Protezione Civile.

Un amico per tanti, una bella persona per tutti coloro che hanno avuto il piacere di incontrarlo nella propria vita.

Una vita nel volontariato

Operatore radio antincendio boschivo per ben 16 anni, ma anche membro del Corpo bandistico Pietro Orizio da oltre 40.

È stato un esempio di laboriosità e allegria fino alla fine.

Risalgono infatti a poche settimane fa gli ultimi servizi con la Protezione Civile per garantire supporto ai cittadini più bisognosi.

Il lutto

Troli è tra le vittime cazzaghesi del covid-19.

Il dubbio dei primi sintomi ha lasciato presto spazio alla certezza del virus con il ricovero alla Clinica S.Rocco di Ome che l’ha visto positivo al tampone.

È spirato questa mattina dopo diverse settimane in Terapia intensiva.

