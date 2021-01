Oggi il decesso in ospedale di Franco Rossi.

Lutto nel mondo dell’arte: Palazzolo piange il gallerista Franco Rossi

Il gallerista, classe 1940, l’anno scorso aveva chiuso la sua attività dopo oltre mezzo secolo. Un personaggio molto stimato e amato nel mondo dell’arte proprio per aver portato a Palazzolo i lavori di artisti di fama mondiale. Maestri come Fontana e de Chirico. Ma ovviamente anche per la sua competenza e passione. Da un anno si stava godendo la meritata pensione e settimana scorsa era andato in forneria nel centro di Palazzolo, in un negozio situato a pochi metri dal suo studio, per fare degli acquisti. Proprio qui si era sentito male. La prima a soccorrerlo era stata la titolare. L’uomo era stato portato in ospedale a Brescia in gravissime condizioni e oggi è morto. Sicuramente lascia un grande vuoto nella sua famiglia: nella moglie e nella figlia. Ma anche in tutta la comunità di Palazzolo, in quanto la famiglia Rossi (storici pasticceri della città) è sempre stata stimata.