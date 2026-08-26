Lutto nel mondo del calcio: addio a Luciano Ravelli.

Addio a Luciano Ravelli

Il mondo del calcio dà l’addio a Luciano Ravelli, si è spento oggi (mercoledì 26 agosto 2026) all’età di 87 anni: per lungo tempo fu vice presidente del Brescia Calcio al fianco di Franco Baribbi. Divenne poi lui presidente nell’anno 1989-1990 quando la guida passò a Gino Corioni. A livello professionale il suo nome è legato al settore dell’abbigliamento con i marchi Watergate e Mara Confezioni.

Lutto nel mondo del calcio

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua dipartita. La veglia si terrà domani (giovedì 27 agosto 2026 alle 19). L’ultimo saluto è in programma venerdì 28 agosto 2026 alle 15 nella parrocchiale di Lograto con partenza dall’abitazione di via Giovanni XXIII numero 13 alle 14.50 per poi proseguire verso il tempio crematorio.

A piangerlo la moglie Paola, i figli Flavio con Annalisa, Luca, Mara con Davide e i nipoti Valentina e Samuele.