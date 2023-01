Lutto cittadino per la scomparsa dell'ex sindaco

Barbariga piange l'ex sindaco Stefano Scalvenzi. Proclamato per oggi il lutto cittadino.

Addio all'ex sindaco Scalvenzi

Barbariga piange l'ex sindaco Stefano "Nino" Scalvenzi, scomparso a 83 anni. Scalvenzi aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino dal 1995 al 2004 ed era un uomo molto stimato. Proprio per la giornata di oggi, sabato, è stato proclamato il lutto cittadino: alle 10 verrà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Barbariga. Saranno esposte, per tutta la durata della cerimonia funebre, le bandiere a mezz'asta presso il Municipio. Il sindaco invita tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato ad esprimere, in forme decise autonomamente, il dolore e l'abbraccio dell'intero Comune ai familiari.