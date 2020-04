Lutto a Verolavecchia e Quinzano per Giancarlo Massetti

Giancarlo Massetti, 69 anni, era molto noto in paese non solo per l’impegno politico, ma perché sempre presente e attivo nella vita cittadina.

Ex assessore

Molto noto è stato l’impegno politico di Massetti: ex assessore nella Giunta di Sergio Zanetti era stato impegnato nel settore delle attività produttive. Dopo una vita come postino a Quinzano era ormai giunto alla pensione godendosi il meritato riposo con la famiglia e soprattutto con gli amati nipoti. Persona molto nota in paese dove tutti lo conoscevano.

