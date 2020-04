Lutto a Quinzano, si è spenta la maestra Teresa Bergamaschi a 92 anni.

Quinzano dice addio alla sua maestra

Quinzano dice addio alla maestra Teresa Bergamaschi, si è spenta questa notte. Una scomparsa che non è stata causata dal virus ma molto probabilmente dalle patologie che la affliggevano da tempo. Una scomparsa che lascia comunque un segno profondo e doloroso nel cuore dei quinzanesi: ha insegnato a moltissime generazioni.

“La chiamavano tutti la maestra Gesuina, una persona di buon cuore che veniva da una famiglia molto devota la cui missione era fare beneficenza – hanno raccontato di lei in paese – Di lei, noi genitori, conserviamo tanti ricordi: accoglieva nella sua casa con una piccola piscina noi mamme con i figli nei lunghi pomeriggi d’estate. Insieme cucivamo e pregavamo, era una donna molto devota, e i bambini si divertivano in acqua: la piscina a Quinzano ancora non c’era e casa sua ci sembrava un parco acquatico”. La sua vita purtroppo è stata segnata anche dal dolore, aveva perso il figlio e le sorelle in un incidente, ma nonostante questo la sua fede non è mai stata scalfita: ha sempre aiutato il prossimo, raccogliendo i vestiti per i poveri e dandosi da fare per chi era in difficoltà.

