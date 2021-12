Lunghe code al centro tamponi, auto presenti dalle 7 del mattino

Chiari

Oltre ai medici sanitari al lavoro anche la Protezione Civile e la Polizia Locale.

É corsa ai tamponi, dopo le festività sono davvero numerose le persone che questa mattina (lunedì 27 dicembre) si sono presentate per effettuare un test atto a verificare la positività o meno al Covid-19. Dopo l'ospedale di Gavardo anche il punto tamponi di Chiari è stato preso d'assalto nelle ultime ore.

Situazione complessa

C'è gente dalle 7 di questa mattina al Drive Through zona Camper in via Vecchia per Castelcolvati a Chiari nei pressi del supermercato Conad all'interno della zona commerciale. Oltre ai medici sanitari al lavoro anche la Protezione Civile di Chiari e la Polizia Locale di Chiari che stanno cercando di gestire il traffico garantendo nel contempo il regolare flusso della viabilità ordinaria. Si tratta di un punto di snodo: da qui passa infatti chi è diretto verso la BreBeMi a Castelcovati, a Coccaglio a Cologne o al supermercato. La situazione è risultata essere complicata, nonostante siano al lavoro da ore le code faticano a diminuire. Hanno separato le auto nei parcheggi adiacenti per permettere la Circolazione verso le altre destinazioni. Il centro doveva chiudere alle 16 ma si sta ancora lavorando.

