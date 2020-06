Sarà accompagnato nel suo ultimo viaggio da amici e dai rombanti motori delle loro due ruote, ricordando e onorando la passione del 60enne rudianese

Lunedì l’ultimo saluto al centauro Andrea Cominelli

Sarà lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Rudiano, l’ultimo saluto al presidente motoclub “Rudiano Motori” Andrea Cominelli deceduto domenica in un incidente stradale a Desenzano. Andrea, era a bordo della sua Bmw GS 1200 con la compagna Daniela, quando è entrato in collisione con una monovolume Peugeot 3008 che stava tentando un’inversione di marcia non vedendo sopraggiungere la due ruote.

Il presidente del motoclub è sempre stata una persona disponibile e pronta ad aiutare tutti, una sorta di pilastro per l’intera comunità. Andrea operativo su più fronti associativi e persona di buon cuore non ha mai fatto mancare il suo supporto, tanto da essere soprannominato dai più “il vulcano di energia”.

Gli amici col cuore rotto dal dolore hanno deciso di “scortarlo” e proteggerlo in questo ultimo viaggio promettendo lui un’ultima “impennata” insieme e di sostenere con questo gesto le figlie Federica e Laura, il nipote Edoardo, la compagna Daniela, la mamma Antonia, il fratello Miki e tutta la famiglia.

La salma di Andrea ora riposa presso la casa del commiato Mombelli di Chiari (via Rudiano 29/A) e qui resterà sino a lunedì alle 9.45 prima del trasferimento per i funerali.