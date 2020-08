L’ultimo saluto a Massimo Bordonali

Massimo Bordonali, 55 anni, scomparso mercoledì mattina in seguito ad una lunga malattia è stato salutato oggi dalla sua comunità.

L’ultimo saluto

Questa mattina è stato celebrato nel cimitero di Verolavecchia il funerale di Massimo Bordonali, la chiesa parrocchiale era stata ritenuta troppo piccola per accogliere i numerosi partecipanti. Infatti nessuno è voluto mancare, l’intera comunità si è stretta al dolore della famiglia, testimoniando con la propria presenza il grande affetto che tutti avevano per Massimo. “Siamo coscienti di aver perso una grande persona: il bene che ha fatto non andrá perduto, ma rimarrà per sempre”, con queste parole don Angelo Compagnoni ha introdotto il rito funebre.