L'ufficio postale a Botticino è ancora chiuso: il comune corre in soccorso all'utenza con un servizio gratuito di accompagnamento.

Ancora chiuso l'ufficio postale di Botticino

Doveva rimanere chiuso fino allo scorso 30 giugno per poi riaprire normalmente. Invece ancora oggi, settembre 2024, è chiuso. Stiamo parlando dell'ufficio postale di Botticino la quale utenza è costretta a dirigersi a Rezzato. In soccorso è quindi intervenuta l'Amministrazione comunale di Rezzato istituendo un servizio gratuito di accompagnamento.

Da fine maggio causa maltempo

L'ufficio postale di via Ferrari 20 a Botticino Sera era stato chiuso a fine maggio dopo l'intensa ondata di maltempo che aveva causato danni alla struttura. Ecco perché l'ufficio era stato trasferito in via Garibaldi a Rezzato nel mentre Poste Italiane aveva dato avvio ai lavori di ripristino dei luoghi il quale termine previsto era stato fissato al 30 giugno 2024. Le tempistiche sono poi coincise con la necessità di dare il via ai lavori di ammodernamento dell'ufficio stesso e parte del programma Polis finanziato dal Pnrr e già in programma il che ha costretto alla chiusura dell'attività fino al 31 dicembre 2024.

Servizio di accompagnamento gratuito

Negata da Poste Italiane la possibilità di istituire un ufficio mobile, l'Amministrazione comunale ha deciso di istituire per le persone over 65 un servizio gratuito di accompagnamento affidato alla cooperativa La Rondine. Per usufruirne è necessario prenotarsi.