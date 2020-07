Ludriano in lutto per Giuseppe Piemonti

Giuseppe Piemonti si è spento a 55 anni. Ha lottato contro il cancro, ma purtroppo ha perso la sua battaglia.

Ludriano in lutto per Piemonti

Addio maestro. Ludriano si stringe nel dolore per la perdita dello storico direttore del coro parrocchiale. Se n’è andato a 55 anni Giuseppe Piemonti dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. Un lutto inaspettato che ha lasciato la frazione di Roccafranca senza parole. Il ludrianese si era dedicato alla chiesa e all’oratorio per oltre trent’anni, un volontario instancabile e un pilastro della comunità parrocchiale.

“Ludriano era la sua famiglia, una famiglia alla quale si è dedicato con dedizione” ha detto di lui il sindaco Marco Franzelli. Piemonti aveva superato il Covid, contratto in forma asintomatica in ospedale durante la lotta alla malattia, era fiducioso e non aveva perso la voglia di vivere. Nelle due settimane precedenti alla scomparsa le sue condizioni di salute si sono aggravate velocemente, fino ad arrivare al triste epilogo.

Il maestro dalla voce d’oro lascia la moglie Maria Antonietta, il papà Mario e i fratelli, insieme a loro tantissimi concittadini gli daranno l’ultimo saluto domattina, sabato, alle 10 e mezza nella chiesa di Ludriano.