L’Rsa di Seniga sanificata dall’Esercito

Oggi la Casa di riposo di Seniga è stata sanificata grazie all’impegno dell’Esercito italiano e dei volontari del Gruppo Alpini.

Sanificazione completa

La Casa di riposo Il Castello, gestita dalla Fondazione Nobile Annibale Maggi Via onlus, oggi è stata sanificata completamente: ambienti interni ed esterni sono stati trattati con ipoclorito di sodio per la sicurezza degli ospiti e degli operatori. Tre ore di intenso lavoro per sei militari appartenenti al Settimo Reggimento Difesa cbrn di Civitvecchia guidati dal Caporal Maggiore e Capo Scelto Samuele Mazzotta. “Il nostro obiettivo, che abbiamo perseguito fin dal’inizio dell’epidemia, è stato quello di rendere i nostri ambienti i più sicuri possibile sia per la tranquillità ed il benessere dei nostri ospiti, ma anche per tutto il personale sanitario e amministrativo che lavora quotidianamente nella Casa di Riposo – ha spiegato il presidente della fondazione Giovanni Filiberti – Siamo contenti e grati del grande aiuto che ci ha dato l’Esercito, un grazie anche ai volontari del Gruppo Alpini che si sono occupati della logistica”. I sopralluoghi erano già iniziati nella giornata di ieri quando il sindaco Elena Ferrari ha accompagnato i militari per mostrare loro i luoghi che necessitavano della sanificazione.

