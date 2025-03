Lotto, vinti oltre 23mila euro a San Gervasio Bresciano.

La Dea Bendata ha fatto tappa ancora in Lombardia

La Dea Bendata è passata ancora dalla Lombardia sia per il 10eLotto che per il Lotto. In particolare il colpo più alto è stato quello di sabato 29 marzo 2025. Come riportato da Agipronews è stato centrato a Milano in via Padova, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 50mila euro grazie a un 9 'Oro'. Rimanendo in Lombardia, da segnalare due vincite da 15mila euro: una a Verdello, in provincia di Bergamo, in via Giovanni Paolo XXIII, l’altra a Rozzano, in provincia di Milano, in via Isonzo, entrambe con un 7 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1 miliardo di euro da inizio anno.

Lotto, vincita a San Gervasio Bresciano

Ma la fortuna ha fatto tappa anche nel Bresciano, a San Gervasio Bresciano in particolare dove sono stati vinti oltre 23mila euro al Lotto: tre ambi e un terno per 23.750 euro in via IV Novembre. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9 milioni di euro, per un totale di 351,6 milioni di euro da inizio 2025.