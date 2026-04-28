Lotto: vinti oltre 14mila euro ad Azzano Mella.

Ad Azzano Mella vinti oltre 14mila euro al Lotto

Come riportato da Agipronews la Lombardia è stata protagonista nell’ultima estrazione di lunedì 27 aprile 2026 grazie ad un poker da 45.500 euro: ad essere centrati una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Milano che hanno regalato ad un fortunato giocatore di un punto vendita in via Giovane Italia ad Azzano Mella oltre 14mila euro.

Le altre vincite

Sono state inoltre registrate vincite ad Almé (Bg) dove sono stati vinti 11mila euro, due vincite da oltre 9mila euro, l’una in provincia di Pavia, a Dorno (in Piazza Dante Alighieri) e Godiasco Salice Terme (in Viale Guglielmo Marconi), entrambe grazie a un terno e tre ambi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,3 milioni di euro, per un totale di 450,5 milioni di euro da inizio 2026.