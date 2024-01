Lotto: terno secco a Orzinuovi, vinti oltre 22mila euro

Lotto, la fortuna torna a baciare il Bresciano. A Orzinuovi centrato un terno secco, vinti oltre 22mila euro.

Terno secco al lotto: la fortuna bacia Orzinuovi

La Dea Bendata torna a baciare il Bresciano. Dopo il super premio a Roncadelle con la lotteria Italia, non è mancato neppure il Lotto. Nell'estrazione di giovedì 4 gennaio 2024, come riportato da Agriponews, a Orzinuovi è stato centrato un terno secco (16-20-80) sulla ruota Nazionale.

Grandi vincite in Italia per oltre 30mila euro da inizio 2024

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 15,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 31,9 milioni di euro dall’inizio del 2024.