Lotto e 10eLotto: la Dea Bendata bacia Brescia e Orzinuovi.

Che fortuna!

La Dea Bendata ha fatto un giro in Lombardia facendo tappa anche nel Bresciano e, più precisamente, in città a Brescia e a Orzinuovi. Vincite importanti sono state infatti registrate nei due comuni al Lotto e al 10eLotto.

Lotto

Nell'ultimo concorso di giovedì 27 marzo 2025, come riporta Agipronews, i premi più importanti nella regione hanno raggiunto quota 115.250 euro: il colpo più alto di giornata, da 46.250 euro, è stato realizzato a Brescia (in un punto vendita di Via Sorelle Ambrosetti) grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Milano. Un terno sulla ruota di Bari regala 45mila euro a un fortunato giocatore di Milano, presso un esercizio di Via Alessio di Tocqueville. A Sesto San Giovanni (MI), in un punto vendita di Via Fratelli Picardi, vinti 14.250 euro con un terno e tre ambi su Cagliari. Infine, a Legnano, sempre in provincia di Milano, colpo da 9.750 euro in un esercizio di Via Alessandro Volta. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro, per un totale di 336,7 milioni di euro da inizio 2025.

10eLotto: doppietta da 25mila euro in Lombardia

Esulta la Lombardia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 27 marzo i premi più importanti nella regione raggiungono 25mila euro: vinti 15mila euro a Cesano Boscone (MI), in un punto vendita di Via Acacie, grazie a un “7” Doppio Oro, e 10mila euro a Orzinuovi, presso un esercizio di Piazza Vittorio Emanuele. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 990,5 milioni di euro da inizio anno.