L’orologio della torre torna a segnare le ore

Il lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione tra alcuni munifici sponsor, che hanno messo a disposizione materiali, pitture, manodopera e il Comune di Offlaga che si è accollato il costo del cestello necessario per operare in sicurezza in quota

La torre parrocchiale di Offlaga torna a brillare.

Torre parrocchiale

Nei giorni scorsi il quadrante dell’orologio è stato oggetto di un accurato intervento di maquillage che ha restituito alla comunità un simbolo caro e riconoscibile del paese. Il lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione tra alcuni munifici sponsor, che hanno messo a disposizione materiali, pitture, manodopera e il Comune di Offlaga che si è accollato il costo del cestello necessario per operare in sicurezza in quota. Un esempio concreto di come il senso civico e l’impegno condiviso possano valorizzare il patrimonio locale. Il risultato ha incontrato il favore unanime dei cittadini. Le sfere nero corvino, il quadrante ora candido e luminoso, risalta con eleganza attorniato dal rosso scuro del cotto della torre, restituendo armonia e decoro all’intero complesso parrocchiale.

I ringraziamenti

Il sindaco Giancarlo Mazza ha espresso un sentito ringraziamento: «a tutti coloro che si sono prestati per questo meritevole lavoro, dimostrando ancora una volta quanto Offlaga sappia prendersi cura dei propri luoghi più rappresentativi». Soddisfazione anche da parte del parroco, don Ettore Gorlani che ha sottolineato come: «il quadrante così rinnovato doni nuova luce alla torre, rendendola ancora più accogliente e visibile a tutta la comunità». Un intervento semplice, ma significativo, che testimonia l’attenzione verso la storia e l’identità del paese, che restituisce alla torre parrocchiale il suo ruolo di punto di riferimento visivo e simbolico, per gli offlaghesi.