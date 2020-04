Loris Esposito è Alfiere della Repubblica con la cintura per ipovedenti.

Plauso nazionale

L’invenzione del 15enne Loris Esposito, residente a Ghedi e studente al Capirola di Leno, riceverà la prestigiosa onorificenza di “Alfiere della Repubblica italiana” conferita proprio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di una cintura che aiuta i non vedenti a orientarsi nel movimento grazie a un sistema di sensori a ultrasuoni, Loris aveva presentato il prototipo all’esame di terza media. Il progetto è stato poi perfezionato in prima liceo, stimolato da un corso pomeridiano di coding, ha vinto a Milano il premio “Coolest project” (promosso dalla CoderDojo Foundation). Il premio ottenuto ha permesso a Loris di presentare il suo prototipo anche a Dublino, nel maggio 2019, per ricevere aiuti che potranno migliorare il prototipo e puntare alla sua produzione e commercializzazione.

Alfiere della Repubblica

Compare quindi anche il nome di Loris nell’elenco dei 25 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” che il Presidente della Repubblica dedica “a giovani che si sono distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali. Sono giovani che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese”.

