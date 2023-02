L’oratorio Gaggia compie ottant’anni: tutta la comunità in festa.

Ottanta candeline

Questa mattina, domenica 26 febbraio, sono iniziate le celebrazioni per gli ottant'anni dell'oratorio Gaggia di Verolanuova. Il 28 febbraio infatti l’oratorio spegnerà la bellezza di ottanta candeline: ottant’anni passati al servizio della comunità, dei più giovani e delle loro famiglie. Questa mattina è stata celebrata la messa in basilica presieduta da monsignor Gaetano Fontana, vicario generale che aveva sostituito il vescovo Tremolada durante la malattia. Presente alla celebrazione anche don Giovanni Gritti che è stato curato a Verolanuova per 19 anni. Per l'occasione sono stati invitati tutti i religiosi che hanno servito a Verolanuova ma non tutti hanno potuto essere presenti. «La storia degli ottant'anni dell'oratorio è una storia di famiglia - è stato spiegato durante la messa - Le esperienze, i giochi, i momenti vissuti e condivisi hanno avuto lo scopo di rendere l'oratorio come una casa, la familiarità é la caratteristica di Dio che hanno maggiormente messo in mostra». Il parroco don Lucio Sala ha ringraziato i volontari che, a vario titolo, tengono vivo l'oratorio: da chi fa le pulizie e tiene in ordine, ai catechisti e agli animatori.

Al termine delle celebrazione sono stati lanciati 80 palloncini dal cortile dell’oratorio e i festeggiamenti continueranno con uno spiedo comunitario.

Festeggiamenti

Ma questo è solo l’inizio. «Ogni mese abbiamo individuato un tema, una parola chiave su cui si baseranno le attività e le riflessioni - ha raccontato don Michele Bodei - ci saranno sia momenti per i ragazzi che per i genitori». A marzo il tema sarà la Storia: alcuni anziani racconteranno il loro ricordo dell’oratorio, cosa si faceva, come ci si divertiva, come è cambiato nel corso del tempo, nel mentre i genitori affronteranno un incontro sul sull’ascolto, sull’importanza e il senso di saper ascoltare il prossimo. Ad aprile gli adolescenti si interrogheranno su che cos’è l’oratorio, come lo vorrebbero, quali sono i loro desideri, in funzione anche di una attività che sarà ripresa a settembre. Maggio sarà dedicato alla realizzazione di un murales, da parte dell’artista Davide Tolasi di Soncino, sul tema di Don Bosco che sarà inaugurato a giugno e poi si aprirà il periodo estivo dominato da feste e giochi.

Già in programma il grest, dal 12 al 30 giugno, il campo delle elementari, dal 9 al 12 luglio, il campo medie, dal 12 al 16 luglio, a Ramiseto (Re), il campo adolescenti dal 19 al 23 luglio a Coredo, Val di Non, Trento, l’esperienza di carità per i giovani, dal 25 luglio al 2 agosto a Trieste, il pellegrinaggio a piedi dal 23 al 27 agosto e la scuola R.u.m. e falegnameria dal 28 agosto all’8 settembre. Infine a settembre ci sarà una grande festa conclusiva di tutto l’anno che coinvolgerà tutte le famiglie.