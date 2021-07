Longhena verrà definitivamente commissariata: si è svolta la riunione di maggioranza con il sindaco Giancarlo Plodari, che ha preso la sua decisione.

Il sindaco, ormai ex, Giancarlo Plodari ha deciso e non torna sui sui passi: Longhena quindi verrà commissariata. Una comunicazione altrettanto lapidaria è arrivata dal numero due della Giunta, Rita Caravaggi. "Giovedì in serata si è tenuto l’incontro chiarificatore tra Maggioranza e Sindaco, il quale ha ribadito la volontà di dimettersi per motivi personali. Ne abbiamo quindi preso atto, seppur con rammarico considerati i vari progetti che avevamo in cantiere e che non potremo più realizzare. Siamo dispiaciuti poiché consapevoli che, in questa situazione, a rimetterci sarà soprattutto la Comunità di Longhena". Ancora non è certo cosa succederà successivamente e se il paese rientrerà nella tornata di ottobre per le elezioni.