L’omaggio agli studenti più bravi: manda la foto al tuo giornale!

L’anno scolastico si è ormai concluso e anche i maturandi stanno terminando gli esami. E’ andato tutto bene? Avete ottenuto ottimi voti? Mandateci la vostra fotografia!

L’iniziativa

Per esaltare coloro che con impegno hanno ottenuto ottimi risultati ChiariWeek, ManerbioWeek,, MontichiariWeek e GardaWeek pubblicheranno le fotografie degli studenti mertevoli. Chiunque può partecipare: studenti delle primarie con una media complessiva dall’8 in su, secondarie di primo grado (medie) con una media complessiva dall’8 in su, e secondarie di secondo grado (superiori) con una media complessiva dall’8 in su o un voto di maturità dall’80/100 in su. L’intento è quello di mostrare i volti dei “genietti”.

Come partecipare

Partecipare è semplice e gratuito. Basta inviare una fotografia dello studente, o della studentessa, indicando la votazione finale o la media dei voti. E’ necessario aggiungere anche nome e cognome, luogo di residenza e scuola. (Esempi: Chiari, Luca Rossi, 98 centesimi, Iis Luigi Einaudi; Chiari, Mario Bianchi, media 9,8, primaria).

Dove inviare le fotografie?

Bisogna inviare gli scatti e le informazioni al proprio giornale di riferimento.

Per ChiariWeek: redazione@inchiarinews.it – (per info. 030.7002637)

Pere ManerbioWeek: redazione@manerbionews.it – (per info 030.9938715 – 350.1113404)

Per MontichiariWeek: redazione@montichiarinews.it – (per info 030.964224 – 350.1113403)

Per GardaWeek: redazione@gardaweek.it (per info 030.964224 – 350.1113403)

La pubblicazione

Le foto dei meritevoli verranno pubblicate (gratuitamente) a partire dall’edizione di venerdì 10 luglio.