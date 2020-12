Lo trovano sulla ciclabile privo di sensi, ma è solo ubriaco

Steso sulla ciclabile privo di sensi, ma è solo ubriaco. E’ successo poco fa Bassano bresciano.

Lo trovano privo di sensi, ma è solo ubriaco

Attimi di apprensione a Bassano, dove verso le 17.20 alcuni passanti hanno notato un uomo steso per terra, sulla pista ciclabile in via degli Artigiani, privo di sensi. Pensando a un malore hanno subito allertato i soccorsi che si sono fiondati sul posto in codice rosso. Il personale dell’automedica ha subito aiutato la persona che, una volta tornato in sè, si è scoperto essere solo molto ubriaco. Hanno provato a farlo alzare ma l’uomo, un 58enne, non riusciva nemmeno a reggersi in piedi da solo.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e un’ambulanza, ma il codice è sfumato in verde: l’uomo non è ferito o in gravi condizioni.