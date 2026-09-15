I carabinieri hanno ritirato un fucile calibro 8 e circa 300 grammi di polvere da sparo, oltre 500 grammi di pallini per munizioni e 120 bossoli calibro 8 da caricare

Lo invita a tenere il cane al guinzaglio e viene minacciato di morte: denunciato un 68enne.

Lo invita a tenere il cane al guinzaglio: arriva la minaccia

Il tutto è partito dalla denuncia querela di un 55enne libero professionista il quale ha riferito ai militari di essere stato raggiunto da una minaccia di morte nella serata di domenica 13 settembre 2026 mentre si trovava all’interno del parco comunale a Leno. In particolare il 55enne aveva invitato il 68enne a tenere il cane al guinzaglio. Da lì ne sarebbe nata una discussione nel corso della quale il 68enne lo avrebbe minacciato a parole dicendogli che gli avrebbe sparato.

Scatta la denuncia

Gli accertamenti hanno effettivamente dimostrato come il 68enne fosse, di fatto, titolare di porto d’armi e detentore di arma regolarmente denunciata. I carabinieri hanno quindi ritirato un fucile calibro 8 e circa 300 grammi di polvere da sparo, oltre 500 grammi di pallini per munizioni e 120 bossoli calibro 8 da caricare. Ad essere ritirato anche il relativo titolo autorizzativo. Il 68enne è stato denunciato per l’ipotesi di reato di minaccia grave e sarà proposto per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi.