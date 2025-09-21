Maria Vittoria era una bambina speciale, dolce e affettuosa, che ha dovuto imparare fin da piccola a combattere contro una malattia congenita rara, tuttora senza nome. Ha lottato fino all’ultimo, insegnando a tutti a gioire delle piccole cose, a essere forti, a non arrendersi mai. Il 21 luglio 2022, a soli 4 anni, il suo meraviglioso sorriso si è spento, ma il suo esempio e l’amore che ha lasciato continuano a vivere grazie allo straordinario coraggio della sua mamma Chiara Cavalli e del suo papà Antonio Iaria, che insieme hanno fondato l’associazione Little Sweet Meri. Un sodalizio che dal 2023 opera instancabilmente nel Bresciano e domenica 21 settembre, in occasione del Festival Franciacorta in cantina, farà tappa a Cazzago all’azienda agricola Boccadoro.

Little Sweet Meri porta sorrisi in Franciacorta

“Dopo che ho perso mia figlia, ho deciso di creare un’associazione benefica per aiutare gli altri bambini ricoverati negli ospedali – ha raccontato Chiara – In poco tempo abbiamo avuto un grande riscontro. E’ nata fin da subito una rete di volontarie, tante ragazze hanno creduto nel progetto. Abbiamo scelto di devolvere i fondi ogni anno a un diverso reparto pediatrico degli Spedali Civili di Brescia. Organizziamo eventi mirati rivolti a bambini e famiglie, all’insegna del divertimento: giochi, laboratori, letture…”.

Proposte gioiose, emozionanti, arricchenti, perché così era Meri e così la sua famiglia vuole che sia ricordata. Nell’associazione ci sono in prima linea gli zii della piccola, i nonni e tanti amici che si sono messi subito a disposizione per uno scopo più grande. Il sodalizio è riuscito in poco tempo a donare al Reparto di Anestesia e Rianimazione pediatrica degli Spedali Civili di Brescia il nuovo videolaringoscopio e una sonda ecografica wireless; successivamente, l’associazione ha contribuito ai lavori di ristrutturazione degli ambulatori della Neuropsichiatria infantile; il prossimo progetto è l’acquisto di tre letti per la Rianimazione pediatrica.

Dalla Franciacorta al villaggio delle zucche

“In Franciacorta saremo ospiti domenica della cantina Boccadoro e durante il Festival allestiremo uno spazio dedicato ai bambini. In questa edizione avremo il mago Luca e la fata Violetta, ci sarà il nostro shop e avremo come ospiti Carla e Carmela (Lab.C) per personalizzare i gadget”, ha spiegato Chiara.

Il prossimo appuntamento in calendario per Little Sweet Meri sarà la terza edizione del villaggio delle zucche, che si terrà il 18 e 19 ottobre dalle 10 alle 18 a Tenuta Urbana, in via Romiglia a Brescia. «E’ un altro posto che fin da subito ci ha accolti, si è creata una fiducia che ci dà la carica. E’ un percorso faticoso, anche emotivamente, però noi vogliamo trasmettere un messaggio di speranza. Questo, per me, è il modo migliore per onorare la memoria di Maria Vittoria. Trasformare il dolore in qualcosa di positivo», ha aggiunto. Perché è così che Meri continua a vivere: nella generosità sconfinata dei suoi genitori, nella bellezza del dono disinteressato, nei sorrisi e nei sogni di altri bimbi, in ogni piccolo gesto di solidarietà alimentato dall’amore.