Lasciano la figlia in auto per litigare armati di bastone, crick e coltello

La restrizioni anti Covid non fermano le risse: ieri sera, mercoledì 15 aprile, i Carabinieri di Gavardo sono intervenuti per bloccare tre individui che si erano affrontati nella piazza principale. Fra questi anche una coppia che, nel mentre, aveva lasciato in aiuto la figlia di pochi mesi.

La rissa

Una monotona serata di quarantena, in piazza Zanardelli a Gavardo, interrotta da una violenta lite tra tre persone. E’ successo ieri sera, a Gavardo: due uomini ed una donna si sono affrontati armati di un bastone, un crick ed un coltello da cucina. A dare origine alla violenta lite, come ricostruiti dalle Forze dell’Ordine, la mancata restituzione di un prestito di appena 50 euro da parte di un 25enne di Gavardo nei confronti di una coppia di Villanuova sul Clisi, un 33enne ed una 23enne.

I tre si erano dati appuntamento sul posto per discutere circa la restituzione del prestito, giungendo all’incontro tutti preparati e premeditando una risoluzione sommaria della vicenda: durante la rissa, inoltre, la coppia aveva lasciato la figlia di appena tre mesi tranquillamente in auto, accanto al luogo dove i tre si sono affrontati.

L’intervento dei miliari

Il tempestivo intervento dei militari ha impedito conseguenze peggiori: la donna, quando i militari sono giunti sul posto, aveva ancora in mano l’impugnatura del coltello del quale aveva spezzato la lama durante la lite.

I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto i tre per il reato di rissa e lesioni aggravate. Sottoposti a rito di convalida in videoconferenza con il Gip di Brescia, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per tutti e tre l’obbligo di dimora nei comuni di residenza.