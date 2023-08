E' stato arrestato nella notte, con l'accusa di tentato omicidio, l'uomo che ieri sera, venerdì 25 agosto, ha accoltellato un kosovaro fuori da un bar, non lontano da piazza Cavour.

Litigano in piazza e lo accoltella all'addome

Hanno discusso e poi dalle parole si è passati ai coltelli. Uno di loro, infatti, è finito all'ospedale con una ferita all'addome. La lite è avvenuta ieri sera, intorno alle 21, in piazza Palestro, fuori dai bar. Coinvolti nei fatti un italiano, residente a Rovato classe 1961, e un kosovaro classe 1973. Inizialmente, il kosovaro ha picchiato il rovatese, che è tornato nella sua abitazione e ha preso un coltello. L'uomo è poi tornato in piazza e ha colpito il kosovaro all'addome.

I soccorsi e l'arresto

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 21 in codice rosso. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Rovato che hanno arrestato il 62enne. Il ferito, invece, è stato trasportato in ospedale a Chiari in codice giallo. La prognosi è di 40 giorni. Trattandosi di una piazza centrale (attaccata alla principale piazza Cavour) diverse persone hanno assistito con grande apprensione alla scena e si è già riaperto sui social il dibattito sulla sicurezza.