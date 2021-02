Litigano al distributore, poi sale in macchina e lo investe: e’ successo poco fa in prossimità del distributore di carburante Eni, in via Chiari, Castelcovati.

Litigano al distributore, poi sale in macchina e lo investe

Stando alle prime ricostruzioni sembra che tutto sia nato da un diverbio scoppiato fra due cittadini di origine albanese, di 22 e 36 anni. Una lite che in poco tempo è degenerata: i due uomini infatti sono passati alle mani e hanno iniziato a picchiarsi. Poi uno dei due è salito in macchina, ha puntato l’altra persona e l’ha investita. L’uomo ha picchiato contro il parabrezza e poi è rovinato a terra.

Allertati, i soccorsi sono subiti giunti sul posto: un’ambulanza da Trenzano, un’automedica e l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in ospedale in codice giallo. Sembra quindi che n0n sia in pericolo di vita.

Presenti anche una pattuglia della Polizia Locale e tre pattuglie dei Carabinieri per i rilievi del caso.