Il fatto è avvenuto poca fa a Chiari.

Lite tra ragazzini: uno finisce in ospedale

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Chiari. Toccherà loro ricostruire quello che è successo poco fa fuori dal supermercato di via Consorzio agrario, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Chiari. Una cosa è certa: un 15enne è stato portato in ospedale a bordo dell’ambulanza a seguito di una lite con un altro ragazzino. Al momento non si conoscono i dettagli precisi della lite (motivi e se c’erano altre persone coinvolte), ora toccherà alle Forze dell’ordine fare chiarezza su questo episodio, che fortunatamente non è degenerato in qualcosa di decisamente più grave.