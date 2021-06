E' successo a Palazzolo sull'Oglio ben dopo l'orario del coprifuoco. Due uomini hanno iniziato a litigare animatamente in strada e sono intervenute le Forze dell'ordine.

Lite nel cuore della notte: intervengono i carabinieri

Potrebbero esserci motivi di droga dietro alla lite avvenuta, questa notte, tra due uomini. Il fatto è successo a Palazzolo, precisamente in via Sarioletto, ben dopo l'orario del coprifuoco. La chiamata ai soccorsi, infatti, è partita in codice giallo intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri del Comando di Chiari che hanno sedato la discussione, ma anche due ambulanze. I protagonisti sono stati trasportati, in codice verde, all'ospedale di Romano di Lombadia e all'ospedale di Chiari.