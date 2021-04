Lite in azienda: durante la baruffa spunta anche un coltello.

Lite in azienda, operaio ferito con un coltello

E’ accaduto nel primo pomeriggio in un’azienda di Offlaga, dove due operai si sono azzuffati tra loro e durante la lite è spuntato anche un coltello. Ancora non sono chiare le cause dello scontro ma sta di fatto che poco dopo le 14, due dipendenti hanno iniziato a litigare fra loro. Dalle parole si è passati alle mani, fino a quando, nell’esagerazione, uno ha estratto un coltello e ferito lievemente alla mano l’altro, un 46enne. E’ stata subito chiamata l’ambulanza e i carabinieri di Verolanuova, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze. Il 46enne è stato trasportato successivamente all’ospedale di Manerbio dove è stato prontamente medicato.