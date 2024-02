Lite davanti al chiosco, 21enne ferito con un coltello

Una ferita da arma da taglio alla mano, frutto di una colluttazione avvenuta nei pressi di un food truck che vende panini e bibite. E' successo questa notte fuori dal QI Clubbing di Erbusco. Il giovane, un 21enne di Manerbio, è finito in ospedale, ma il ferimento sarebbe l'epilogo di un'aggressione cominciata dalla stessa vittima.

Esasperato da un cliente, lo ferisce con un coltello

Stando alle ricostruzioni il giovane aggredito, un 21enne di Manerbio, era appena uscito dalla discoteca in compagnia di due amici compaesani. Prima di rincasare i tre si sono fermati al chiosco attivo fuori dal locale: tutti su di giri, hanno però iniziato a infastidire il titolare. Prima lo hanno insultato verbalmente, poi hanno iniziato a prendere salse senza chiedere, infine sono partite le minacce, anche molto pesanti, e pure i calci e pugni al food truck. A quel punto l'uomo, esasperato, è sceso dal furgone, con in una mano il coltello che stava utilizzando per lavorare e nell'altra il panino che stava infarcendo. I tre, però, l'hanno accerchiato. Nel corso della colluttazione che ne è seguita, il 21enne è rimasto ferito alla mano. Soccorso dall'ambulanza dei volontari di Bornato, il giovane è stato trasportato al Civile, ma non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Rovato e di Erbusco, che indagano sull'accaduto.