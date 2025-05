di Emma Criscuolo

Sessant’anni di impegno, solidarietà e presenza concreta sul territorio. Il Lions Club Palazzolo sull’Oglio ha festeggiato il prestigioso traguardo dalla sua fondazione, avvenuta il 15 aprile 1965 per iniziativa del professor Bruno Parisio. Era una serata speciale, quella al Ristorante Aurora, dove si tenne la prima riunione ufficiale con 24 soci fondatori e 3 ospiti. Proprio quel giorno arrivava da Chicago, sede centrale del

Lions Clubs International, l’omologazione ufficiale del nuovo Club, il terzo in tutta la provincia di Brescia, dopo il Brescia Host e il Lions Club Valtrompia, che ne fu sponsor. Appartenente oggi al Distretto 108 Ib2, che include le province di Brescia, Bergamo e Mantova, il Club si è distinto fin dai primi anni per la sua attività in favore sia della comunità locale sia delle grandi cause internazionali. Nel 1974, a soli nove anni dalla fondazione, fu promotore della nascita del Lions Club Montorfano Franciacorta, confermando la propria vocazione alla crescita dell’associazione Lionistica.

Lions Club Palazzolo sull'Oglio: 60 anni di impegno, solidarietà, presenza

Lo spirito che guida da sei decenni il Club è racchiuso nel motto internazionale e condiviso da tutti i lions «We Serve» (noi serviamo), che contraddistingue un impegno che si è tradotto in numerose attività: dal Progetto Martina, che promuove la prevenzione oncologica tra i giovani, al Poster per la Pace che coinvolge le scuole nella riflessione sui valori della convivenza pacifica. Importanti anche i progetti come Lions Quest per l’educazione nelle scuole, la donazione di cani guida a non vedenti, e gli scambi giovanili internazionali, che favoriscono l’incontro tra culture e generazioni.

Il sessantesimo anniversario non è solo occasione per celebrare una lunga storia, ma anche per confermare l’identità di un Club che continua ad essere un punto di riferimento per il territorio. «Sessant’anni di impegno, solidarietà e presenza concreta nella nostra comunità con progetti che hanno lasciato e tutt’ora lasciano un segno tangibile», ha sottolineato Riccardo Selini, attuale presidente e 59° della storia del Club.

Gli eventi celebrativi

Per celebrare l’anniversario, il Club ha organizzato due eventi speciali. Il primo è il concerto «Musica per Sognare», un’imponente esecuzione dei Carmina Burana di Carl Orff, con oltre 60 coristi, solisti, percussioni e un coro di voci bianche. Un evento gratuito, ad alto valore artistico, ospitato all’Auditorium San Fedele il 31 maggio, in collaborazione con il Coro Polifonico La Rocchetta Renzo Pagani. E accanto alla musica la solidarietà: è infatti attiva una lotteria benefica a sostegno del progetto «La Valigia dei Sogni» promosso dal Lions Club Team Life (di cui il Lions Club Palazzolo è stato padrino per la sua fondazione del 2024), che si propone di realizzare i desideri e i sogni di bambini affetti da gravi patologie. Una parte del ricavato verrà destinata anche alla comunità Shalom dove partirà il progetto di scuola Mirasole per insegnare ai ragazzi mestieri che si stanno andando a perdere. L’estrazione è prevista per il 14 giugno durante la serata in cui si terrà anche il passaggio di consegne alla nuova presidente Silvana Savoldelli pronta a guidare il Club nel prossimo anno lionistico.

In sessant’anni, il Lions Club Palazzolo ha costruito una storia fatta di volti, servizi e valori condivisi. Le sue iniziative hanno affrontato grandi sfide sociali come la lotta alla cecità, alla fame, alla povertà e all’emarginazione, ma soprattutto ha saputo offrire fiducia, cultura, educazione e sostegno, rispecchiando la missione globale dei Lions, presenti oggi in oltre 200 Paesi con più di 1,4 milioni di soci.

Sessant’anni dopo quella prima serata del 1965, anche se sono cambiate molte cose, lo spirito è lo stesso. Come allora, anche oggi il Lions Club Palazzolo sull’Oglio continua a vedere il bisogno, e a rispondere con azioni concrete. Perché il servizio, quando è autentico e messo al primo posto come obiettivo, non ha età.